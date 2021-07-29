Посла Молдавии в РФ отозвали в Кишинев на фоне скандала с домогательствами

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Посол Молдавии в Российской Федерации Владимир Головатюк был отозван в Кишинев для консультаций в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах одной из сотрудниц посольства. Об этом сообщил корреспонденту "Интерфакса" пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниэль Водэ.

"До выяснения всех обстоятельств этого дела воздерживаемся от комментариев, касающихся информации, опубликованной в прессе, но подчеркиваем, что в министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода. Уважение и защита человеческого достоинства - один из основных принципов, которыми руководствуется дипломатическая служба", - говорится в сообщении министерства.

О том, что посол Молдавии в РФ обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщил в четверг сайт deschide.md.

Информацию о сексуальном скандале с участием посла также подтверждают несколько телеграм-каналов, которые взяли интервью о пострадавшей сотрудницы дипломатического представительства. Согласно информации, Головатюк заманил сотрудницу в свою служебную квартиру, которая находится в здании посольства на Кузнецком мосту в Москве, и стал ее домогаться.

"После того, как сотруднице удалось вырваться из квартиры, посол был замечен другими сотрудниками бегающим в голом виде по зданию посольства", - отмечается в сообщении.

Молдавские СМИ сообщили, что Головатюк срочно вылетел в Молдавию, чтобы "избежать разбирательств с российскими правоохранительными органами, поскольку пострадавшая обратилась в российскую полицию".

Как уже сообщал "Интерфакс", указ о назначении Головатюка послом был подписан в конце декабря бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в срочном порядке поменял посла уже после истечения своего мандата и после поражения на президентских выборах.

Бывший посол Андрей Негуца был отозван с должности. Официальная причина - скандал с микроавтобусом посольства Молдавии в РФ: в начале декабря он был задержан на молдавско-украинской таможне с грузом анаболиков, которые перевозились из Молдавии в России. Неофициальная причина смены посла состояла в том, что Додон настоял на смене посла из-за плохой организации выборов президента Молдавии на избирательных участках в России.