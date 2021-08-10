Alibaba уволила менеджера из-за скандала с домогательством

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Китайская компания Alibaba Group Holding Ltd., крупнейшая в сегменте интернет-торговли, уволила менеджера, обвиненного в сексуальном домогательстве, сообщил главный исполнительный директор и глава совета директоров Alibaba Дэниэл Чжан.

Сотрудница, которая столкнулась с домогательством, разместила 11-страничный документ с обвинениями в адрес своего супервайзера - менеджера отдела розничной торговли подразделения Alibaba City, после того как ее официально поданное заявление проигнорировали в кадровой службе. Они написала, что супервайзер во время деловой встречи вынудил ее употребить слишком много алкоголя, после чего стал домогаться.

Впоследствии этот документ попал в интернет и был опубликован в китайских СМИ, что спровоцировало скандал.

Чжан заявил, что обвиняемый признался в совершении перечисленных в письме проступков. После этого его уволили из компании без возможности вернуться.

В свою очередь директор Alibaba City, подразделения, занимающегося доставкой продуктов из магазинов, и глава его кадровой службы уволились добровольно в связи с оглаской игнорирования заявлений пострадавшей. Главный директор отдела кадров Alibaba Group получил выговор.

Alibaba Group планирует предпринять меры для предотвращения подобных случаев в будущем. В частности, Чжэн заявил, что компания будет проводить политику нулевой терпимости к неправомерным действиям сексуального характера, а также организует специальные тренинги для работников. "Обеспечение безопасности сотрудников на рабочем месте является главным приоритетом компании", - написал Чжэн.