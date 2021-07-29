Космонавты измерят давление в модуле "Наука" после инцидента с двигателями

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ЦУПа попросили космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления, следует из переговоров, трансляцию которых ведет NASA.

"Я хотел бы попросить вас пристыковать мановакууметр к люку МЛМ (Многофункциональный лабораторный модуль - ИФ)", - сказал представитель ЦУПа в ходе переговоров с экипажем.

Ранее в NASA сообщили, что Международная космическая станция (МКС) развернулась на 45 градусов из-за внештатного включения двигателей модуля "Наука", пристыковавшегося к станции в четверг. По данным NASA, наземные специалисты вернули контроль над станцией и все системы МКС в норме. Как сообщалось в трансляции, для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Ранее в четверг модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.