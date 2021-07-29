Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 29 июляЗаразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

Космонавты измерят давление в модуле "Наука" после инцидента с двигателями

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ЦУПа попросили космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления, следует из переговоров, трансляцию которых ведет NASA.

В миреИнцидент с модулем "Наука" развернул МКС на 45 градусовЧитать подробнее

"Я хотел бы попросить вас пристыковать мановакууметр к люку МЛМ (Многофункциональный лабораторный модуль - ИФ)", - сказал представитель ЦУПа в ходе переговоров с экипажем.

Ранее в NASA сообщили, что Международная космическая станция (МКС) развернулась на 45 градусов из-за внештатного включения двигателей модуля "Наука", пристыковавшегося к станции в четверг. По данным NASA, наземные специалисты вернули контроль над станцией и все системы МКС в норме. Как сообщалось в трансляции, для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Ранее в четверг модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

NASA МКС Наука

Новости по теме

Новости

Следующий российский модуль планируется отправить на МКС 24 ноября

Пандемия коронавируса

Байден призвал штаты платить $100 привитым от COVID-19

Байден призвал штаты платить $100 привитым от COVID-19

Инцидент с модулем "Наука" развернул МКС на 45 градусов

ЕСПЧ отказался пересматривать дело осужденных за убийство адвоката Маркелова

Арктика нагревается быстрее других регионов планеты

На МКС незапланированно включились двигатели модуля "Наука"

РФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном

РФ начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной Африке

ВОЗ сообщила о четвертой волне COVID на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Пандемия коронавируса

В больницах Бангкока из-за COVID-штамма "дельта" сложилась критическая ситуация

В больницах Бангкока из-за COVID-штамма "дельта" сложилась критическая ситуация

Число жертв взрыва на химпредприятии в Германии выросло до пяти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');