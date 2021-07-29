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Следующий российский модуль планируется отправить на МКС 24 ноября

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Узловой модуль "Причал" планируется отправить на Международную космическую станцию (МКС) 24 ноября 2021 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Предварительно на 24 ноября планируем запуск на #МКС еще одного модуля - Узлового (Причал)", - сообщил Рогозин в твиттере.

По его словам, этот запуск позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орёл".

Ранее сообщалось, что "Причал" будет пристыкован к МЛМ "Наука", а его главным предназначением станет расширение возможностей дополнительного наращивания российского сегмента за счет наличия множества стыковочных узлов.

Ранее в четверг модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

19 июля Рогозин сообщил, что в конце месяца состоится заседание научно-технического совета "Роскосмоса", на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе российского сегмента МКС.

В миреСудьба российского сегмента МКС решится в конце июляЧитать подробнее

5 июня Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года. Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщал, что они с главой NASA планируют обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Причал МКС

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