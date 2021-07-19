Судьба российского сегмента МКС решится в конце июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В конце июля состоится заседание научно-технического совета "Роскосмоса", на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Примерно 30-31 июля состоится заседание научно-технического совета "Роскосмоса", будет принято решение, каким образом будет формироваться облик этой станции (новой российской орбитальной станции - ИФ). Либо путем наращивания российского сегмента и последующее возможное отделение или высокоширотная станция", - сказал Рогозин журналистам.

5 июня Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года.

Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщал, что они с главой NASA планируют обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что РФ может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.