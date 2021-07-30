Наземные специалисты в пятницу завершат работы с двигателями модуля "Наука"

Накануне из-за внештатного включения двигателей станция развернулась на 45 градусов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" в пятницу завершат работы с двигателями модуля "Наука", которые нештатно включились накануне, позже запланировано открытие переходных люков, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ, РКК "Энергия" имени С.П. Королева, входит в состав госкорпорации "Роскосмос") завершают комплекс процедур с двигательной установкой модуля "Наука" в интересах безусловного обеспечения безопасности как Международной космической станции, так и всего экипажа", - говорится в сообщении.

"Вечером после завершения данных работ планируется открытие люков: сначала переходного отсека служебного модуля "Звезда", затем - нового российского модуля", - добавили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" также сообщили, что накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа МКС убедились, что основной стык герметичен. Там отметили, что полет МКС продолжается по намеченной программе.

Инцидент с двигателями

Ранее в NASA сообщили, что МКС развернулась на 45 градусов из-за внештатного включения двигателей модуля "Наука", пристыковавшегося к станции в минувший четверг.

По данным NASA, наземные специалисты вернули контроль над станцией, все системы МКС в норме. Как сообщалось во время трансляции, для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

После стыковки модуля к МКС российский экипаж планировал открыть люк переходного отсека модуля "Звезда", а затем открыть люк модуля "Наука" и войти в жилую зону приборно-герметичного отсека, однако им не удалось это сделать. Позднее специалист ЦУПа в ходе переговоров с экипажем попросил космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

Также в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты, участвовавшие в подготовке МЛМ к запуску, будут представлены к наградам.

Переносы запуска

Сроки запуска "Наука" неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.