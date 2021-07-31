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В "Нафтогазе" заявили, что Украина не рассматривает импорт газа из РФ

В "Нафтогазе" заявили, что Украина не рассматривает импорт газа из РФ
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Киев не рассматривает вариант закупки газа в России, заявил глава правления компании НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Согласно 10 млрд мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую", - рассказал Витренко в субботнем интервью изданию "Радио Свобода" (признана иноагентом в РФ).

Он добавил, что Украине нужно добывать больше газа, чем используют все потребители.

"У нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ. Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное - это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа. Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ - это централизованное теплоснабжение. Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", - сказал Витренко.

Ранее в "Газпроме" прокомментировали заявление Витренко о транзите газа в период после 2024 года, указав, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. До этого глава правления "Нафтогаза" увидел в комментарии "Газпрома" о перспективах продолжения транзита через Украину после 2024 года предложение закупать газ в России и по привычке отклонил его.

Украина Нафтогаз Юрий Витренко

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