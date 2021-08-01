Лашет пригрозил РФ санкциями за давление на Украину с помощью "СП-2""

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Армин Лашет пригрозил России санкциями, если она "не прекратит оказывать давление на Украину" через "Северный поток-2", передает Deutsche Welle.

"Если Россия будет снова агрессивно вести себя по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", - заявил 31 июля Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По его мнению, это позволит предотвратить "использование Россией газопровода ("Северный поток-2") как геополитического оружия".

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия", - заявил политик.

По словам Лашета, преданность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом немецкой внешней политики.

"Также важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право, атакует гибридными средствами западные демократии или нарушает фундаментальные права человека и гражданина на своей территории", - заявил политик.

Ранее трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток 2".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.