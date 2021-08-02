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Поставки "Газпрома" в Турцию за семь месяцев превысили объем за весь 2020 год

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Турцию, которая снова является вторым по объему экспортным рынком "Газпрома", за семь месяцев 2021 года превысили объем экспорта за весь предыдущий год. Это следует из данных концерна.

"За семь месяцев 2021 года "Газпром" (...) нарастил поставки газа в Турцию на 203,9%", - сообщила российская компания.

Из этого следует, что в январе-июле 2021 года экспорт составил 16,9 млрд куб. м при том, что за весь 2020 год поставки были на уровне 16,399 млрд куб. м.

Турция получает газ с привязкой к цене нефти. На фоне роста спотовых цен этот тип контрактов наиболее выгоден для покупателя, так как цена по таким договорам растет медленнее, чем цена на споте. С другой стороны, на падающем рынке контракты с нефтяной привязкой оказываются дороже спотовых и покупатели минимизируют отбор по ним в пользу (в случае с Турцией) спотовых партий СПГ.

Анкара наращивает импорт трубопроводного газа на фоне роста цен и дефицита на рынке СПГ. В 2021 году азиатский рынок перетягивает на себя все свободные партии сжиженного природного газа, делая его все менее доступным для покупателей Европы. В апреле, сообщал Совет по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), у страны осталось только два поставщика СПГ: Алжир и Нигерия; в мае – Алжир и США.

Газпром Турция

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