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Что случилось этой ночью: среда, 4 августа

Остановка "Газпромом" закачки газа в хранилища Европы, поставка 110 млн вакцин Соединенными штатами в другие страны, заявление Байдена о необходимости отставки губернатора Нью-Йорка

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался в прошлую субботу и завершился по итогам понедельника. Уровень наполненности ПХГ Европы составляет 57,54%, что на 16,2 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. Также, помимо дефицита газа на рынке, закачку ограничивает и его цена, поднявшаяся выше $500 за тысячу кубометров.

- США направили свыше 110 млн вакцин от COVID-19 в более чем 60 стран. Препараты были выделены из излишков запасов, образовавшихся на фоне замедления темпов вакцинации в США. Также администрация президента США Джо Байдена озвучила планы, по которым в конце августа США начнут поставки 500 млн доз вакцин Pfizer, которые должны распределить среди 100 стран к июню 2022 года.

- Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку. Эндрю Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах. Еще в марте Байден заявлял, что, если расследование придет к выводу о виновности Куомо, то он рекомендует ему уйти в отставку. Сам губернатор отрицает свою вину и не собирается уходить со своего поста.

- Британские ВМС предупредили о возможном захвате танкера у берегов ОАЭ. Изначально Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO), информировала об "инциденте", однако позднее квалифицировала его как "возможный угон". Практически одновременно шесть нефтяных танкеров в этом же регионе объявили о потере контроля над судами.

- В больницах остаются пятеро россиян, пострадавших в ДТП в Анталье. По данным пресс-службы Минздрава РФ, на данный момент из стационаров выписаны 15 человек. Министерство контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам. В результате ДТП 2 августа погибли трое граждан РФ.

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