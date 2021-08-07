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В Уэльсе отменят большинство COVID-ограничений

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Практически все ограничения, введенные ранее для сдерживания пандемии коронавируса, снимаются с субботы в Уэльсе, сообщает BBC.

В частности, отменяются ограничения на число людей, находящихся одновременно в помещении, однако власти призывают людей встречаться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Возобновляют работу магазины, бары и рестораны, при этом все же рекомендовано продолжать сохранять социальную дистанцию. Кроме того, сохраняется рекомендация продолжать работу из дома, в случаях, когда это возможно. Сохраняется и масочный режим в общественных местах.

Строгие ограничения в связи с пандемией COVID-19 действовали в Уэльсе на протяжении 17 месяцев. В Англии большинство ограничений было ослаблено 19 июля, в Шотландии, как ожидается, это произойдет 9 августа.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Уэльс Коронавирус

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