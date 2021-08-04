Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от коронавируса, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие еще не получили ни одного укола.

"ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны", - цитирует главу ВОЗ агентство Associated Press (AP).

Глава ВОЗ считает, что мораторий было бы целесообразно ввести, в первую очередь, богатым странам, в которых существенная часть населения уже смогла получить обе дозы вакцины.

В ВОЗ повторили свой призыв к глобальной солидарности в борьбе с COVID-19 и призвали наиболее обеспеченные страны и крупных производителей медицинских препаратов помогать малообеспеченным государствам.

"Нам нужно сотрудничество всех, особенно тех стран и компаний, которые контролируют глобальные поставки вакцин", - сказал глава ВОЗ. Он призвал страны G-20 взять на себя обязательства для выполнения общемировых задач по вакцинации от COVID-19.

В Израиле, Франции, Германии и многих странах Ближнего Востока уже объявили о том, что начнут вводить третью дозу вакцины полностью вакцинированным жителям. Также эту идею рассматривают США и Великобритания в качестве одного из способов борьбы с распространением более опасного и заразного штамма коронавируса "дельта".