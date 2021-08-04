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Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой

Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от коронавируса, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие еще не получили ни одного укола.

"ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны", - цитирует главу ВОЗ агентство Associated Press (AP).

Глава ВОЗ считает, что мораторий было бы целесообразно ввести, в первую очередь, богатым странам, в которых существенная часть населения уже смогла получить обе дозы вакцины.

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В ВОЗ повторили свой призыв к глобальной солидарности в борьбе с COVID-19 и призвали наиболее обеспеченные страны и крупных производителей медицинских препаратов помогать малообеспеченным государствам.

"Нам нужно сотрудничество всех, особенно тех стран и компаний, которые контролируют глобальные поставки вакцин", - сказал глава ВОЗ. Он призвал страны G-20 взять на себя обязательства для выполнения общемировых задач по вакцинации от COVID-19.

В Израиле, Франции, Германии и многих странах Ближнего Востока уже объявили о том, что начнут вводить третью дозу вакцины полностью вакцинированным жителям. Также эту идею рассматривают США и Великобритания в качестве одного из способов борьбы с распространением более опасного и заразного штамма коронавируса "дельта".

Хроника коронавируса. Август.

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Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации
Хроника 09 января 2020 года – 04 августа 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус

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