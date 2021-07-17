Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:00Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 263+569 412

США в ближайшие дни отправят первые дозы вакцин от COVID-19 в Африку

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие дни США начнут поставлять вакцин от COVID-19 в Эфиопию, Джибути и Буркина-Фасо. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Джалину Портер.

В течение лета США рассчитывают распределить 25 млн доз препаратов среди 49 африканских стран.

Хроника коронавируса. Июль.

Поставки в Африку станут частью помощи в объеме 80 млн доз вакцин, которую пообещал оказать для государств по всему миру президент США Джо Байден. Американский лидер рассчитывал, что это произойдет до конца июня, однако поставки замедлились из-за процесса согласования и логистических проблем.

На сегодняшний день США отправили свыше 53 млн доз препаратов от COVID-19 в более чем 30 стран мира.

Ранее компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson в ходе саммита G20 по здравоохранению озвучили планы поставить за 2021-2022 годы 3,5 млрд доз вакцин от COVID-19 в страны с низким уровнем доходов.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июля 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус Африка

Новости по теме

Типы аккаунтов

Новости

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"

Число жертв наводнений в Германии возросло до 106 человек

Число жертв наводнений в Германии возросло до 106 человек

Постпред ФРГ при ОЗХО признал ошибку в докладе по ситуации с Навальным

NASA перезапустило работу телескопа Hubble

NASA перезапустило работу телескопа Hubble

В Великобритании впервые за полгода выявлено свыше 50 тыс. заражений COVID

Гренландия прекратит выдачу лицензий на разведку нефти и газа

Суд Каталонии одобрил введение комендантского часа в городах

Телеграм-канал Тихановского признан в Белоруссии экстремистским

Назначен новый глава МВД Украины

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');