США в ближайшие дни отправят первые дозы вакцин от COVID-19 в Африку

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие дни США начнут поставлять вакцин от COVID-19 в Эфиопию, Джибути и Буркина-Фасо. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Джалину Портер.

В течение лета США рассчитывают распределить 25 млн доз препаратов среди 49 африканских стран.

Поставки в Африку станут частью помощи в объеме 80 млн доз вакцин, которую пообещал оказать для государств по всему миру президент США Джо Байден. Американский лидер рассчитывал, что это произойдет до конца июня, однако поставки замедлились из-за процесса согласования и логистических проблем.

На сегодняшний день США отправили свыше 53 млн доз препаратов от COVID-19 в более чем 30 стран мира.

Ранее компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson в ходе саммита G20 по здравоохранению озвучили планы поставить за 2021-2022 годы 3,5 млрд доз вакцин от COVID-19 в страны с низким уровнем доходов.