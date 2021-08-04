Британский авианосец прошел мимо искусственных островов КНР в Южно-Китайском море

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth в ходе своей миссии в регионе не приближалась к построенным КНР искусственным островам в Южно-Китайском море, сообщает в среду издание South China Morning Post со ссылкой на МИД Китая.

"Согласно нашей информации, корабли не входили в воды китайских островов в пределах 12 морских миль в Южно-Китайском море", - приводит издание выдержки из заявления министерства.

"Китай надеется, что корабли других стран будут соблюдать международное право во время плавания по Южно-Китайскому морю, будут уважать права и суверенитет прибрежных стран и будут избегать шагов, вредящих региональному миру", - отмечается в документе.

Источник в Народно-освободительной армии Китая в свою очередь сообщил, что китайские военные "удовлетворены низким уровнем военного присутствия авианосной ударной группы Британии" в местных водах.

South China Morning Post напоминает, что эта группа покинула Великобританию два месяца назад ради плавания, которое продлится до конца этого года и будет включать в себя военные учения с США, Австралией, Францией и Японией в Филиппинском море. На прошлой неделе группа вошла в зону Южно-Китайского моря, принадлежность которой оспаривают КНР и несколько других государств. В понедельник группа покинула это море и вошла в Филиппинское море.

Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. При этом Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. По информации South China Morning Post, США с конца 2015 года не менее 40 раз отправляли корабли к этим островам на расстояние ближе 12 морских миль.