Задержанные по делу об убийстве в Австрии уроженца Чечни оказались его земляками

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Задержанные по делу об убийстве чеченца в Австрии двое граждан РФ - тоже выходцы из Чечни, сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь прокуратуры города Корнойбург Фридрих Кёль.

По его словам, подозреваемые в настоящий момент находятся в предварительном заключении, мотивы преступления неизвестны. "Разумеется, политический мотив тоже будет проверяться", - указал собеседник агентства.

Кёль сообщил, что и жертва, и подозреваемые много лет проживали в Австрии и запрашивали статус беженца.

Труп мужчины нашли в субботу, 4 июля, близ Вены. На нем обнаружили следы пулевых ранений. Вскоре после этого сотрудники полиции задержали первого подозреваемого в городе Линц. Речь идет о 48-летнем мужчине. Затем, уже в воскресенье, задержали второго подозреваемого - 37-летнего россиянина.

Накануне, 5 июля, в посольстве РФ в Вене "Интерфаксу" заявили, что не располагают официальной информацией от австрийских властей относительно убийства россиянина в этой стране.