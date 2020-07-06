Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

Задержанные по делу об убийстве в Австрии уроженца Чечни оказались его земляками

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Задержанные по делу об убийстве чеченца в Австрии двое граждан РФ - тоже выходцы из Чечни, сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь прокуратуры города Корнойбург Фридрих Кёль.

По его словам, подозреваемые в настоящий момент находятся в предварительном заключении, мотивы преступления неизвестны. "Разумеется, политический мотив тоже будет проверяться", - указал собеседник агентства.

Кёль сообщил, что и жертва, и подозреваемые много лет проживали в Австрии и запрашивали статус беженца.

Труп мужчины нашли в субботу, 4 июля, близ Вены. На нем обнаружили следы пулевых ранений. Вскоре после этого сотрудники полиции задержали первого подозреваемого в городе Линц. Речь идет о 48-летнем мужчине. Затем, уже в воскресенье, задержали второго подозреваемого - 37-летнего россиянина.

Накануне, 5 июля, в посольстве РФ в Вене "Интерфаксу" заявили, что не располагают официальной информацией от австрийских властей относительно убийства россиянина в этой стране.

Австрия Фридрих Кёль Чечня Корнойбург

Новости по теме

Новости

В Испании вновь ввели ограничения и закрыли пляжи из-за коронавируса

Дания разрешила якорные трубоукладчики на "Северном потоке 2"

Умершие знаменитости

Умер Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе

Газ "Газпрома" оказался самым дешевым на китайском рынке

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Правящая партия набрала большинство голосов на выборах в парламент Хорватии

Глава британского МИД представит список россиян, которым грозят санкции

Предполагаемый самолет наркоторговцев упал на шоссе в Мексике

Предполагаемый самолет наркоторговцев упал на шоссе в Мексике

Что произошло за день: воскресенье, 5 июля

Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');