В Австрии стартовал процесс по делу об убийстве уроженца Чечни

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Процесс по делу об убийстве чеченца стартовал в Австрии в пятницу, подсудимому грозит пожизненное заключение, сообщает газета Kurier.

Убийство видеоблогера Мамичана У., который работал под псевдонимом Мартин Б., было совершено 4 июля 2020 года в Герасдорфе. Обвиняемому 48 лет, и он тоже чеченец.

Согласно данным обвинения, убитый публиковал видео на Youtube, в котором критиковал власти Чечни - эта деятельность стала причиной преступления. Помимо этого, Мамичан У. в течение нескольких лет был информатором австрийского Земельного ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом.

В день убийства обвиняемый и жертва встретились, чтобы совершить обмен: обвиняемый известен в чеченской диаспоре в Австрии как торговец оружием, и предполагалось, что мужчины обменяют пистолет Glock 17 на автомобиль. Оружие, из которого был застрелен блогер, до сих пор не нашли.

Обвиняемый был ранее судим, в том числе за контрабанду оружия, и, как он сам сообщил суду, он провел в тюрьмах России, Украины, Польши, Белоруссии и Германии пять лет. У мужчины семеро детей, в том числе пять из них - малолетние.