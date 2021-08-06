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CNN узнал о получении разведкой США данных о вирусах в лаборатории Уханя

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американские разведывательные агентства получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии, и сейчас анализируют полученную информацию, сообщает CNN со ссылкой на "многочисленные" осведомленные источники.

Телеканалу не удалось выяснить, как разведка получила доступ к этой информации. Собеседники CNN пояснили, что машины, которые обрабатывают генетическую информацию такого рода, обычно связаны с облачными серверами, и это оставляет возможность для взлома.

Для интерпретации такого объема необработанных данных разведывательные агентства используют суперкомпьютеры в национальных лабораториях Министерства энергетики. Помимо технических сложностей, разведка столкнулась с трудностями в поисках ученых, которые займутся расшифровкой: от них требуется не только доступ к засекреченной информации, но и знание мандаринского диалекта китайского языка, на котором написана база данных.

"Очевидно, есть ученые, прошедшие проверку безопасности. Но говорящие по-мандарински и прошедшие проверку? Это очень маленький пул. И не просто ученые, но и те, кто специализируется на биологии? Так вы можете видеть, как это становится все труднее", - сказал источник телеканала, имеющий доступ к разведывательным данным.

В мае президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. По данным The New York Times, перед этим американская разведка проинформировала Белый дом, что у нее есть некие еще не исследованные данные касательно происхождения коронавируса. Сообщалось, что разведка задействует "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы проверить версию об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане.

До этого данная версия считалась маргинальной и в основном была популярна у сторонников теорий заговора. Например, в феврале компания Facebook начала удалять посты в соцсети о лабораторном происхождении коронавируса наравне с публикациями о вреде вакцинации, но в мае изменила свое решение.

Одной из версий происхождения коронавируса SARS-CoV-2 является утечка из Уханьского института вирусологии, где работает лаборатория с наивысшим четвертым уровнем биобезопасности (BSL-4). После вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, вызванной коронавирусом SARS-CoV, ученые института занимались сбором и изучением коронавирусов летучих мышей, а также проводили опыты по преобразованию коронавирусов. По данным Live Science, всего в мире насчитывается 59 лабораторий уровня BSL-4 в 23 странах.

Тот факт, что пандемия COVID-19 началась со вспышки именно в Ухане, где располагается институт, в котором работали с коронавирусами, многим показался подозрительным. Одним из активных сторонников лабораторной версии происхождения нового коронавируса является бывший президент США Дональд Трамп, часто называвший его "китайским вирусом", но сменивший его на посту президента Байден долгое время не поддерживал эту версию.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии и опубликовала доклад, в котором назвала "крайне маловероятной" версию об утечке вируса. США и их союзники встретили доклад критически и добились от ВОЗ признания, что лабораторная версия происхождения коронавируса была исключена слишком рано. В конце июля КНР отказала ВОЗ в проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19 на китайской территории.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 августа 2021 годаПандемия коронавируса
США Китай Ухань Коронавирус

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