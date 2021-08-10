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В Индии выявили наименьшее число новых случаев COVID за почти 5 месяцев

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Индии выявили за последние сутки 28 204 случая заражения коронавирусом, это наименьшее число выявленных случаев COVID-19 за 147 дней, сообщает во вторник индийское издание The Indian Express.

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Согласно информации министерства здравоохранения, в Индии выявили наименьшее число ежедневных случаев COVID-19 с 16 марта.

Также за последние 24 часа было зафиксировано 373 смертей от заболевания.

В стране как минимум одну дозу вакцины получило более 510 млн человек. Шесть из десяти доз вакцины за последние три недели вводились в сельской местности.

За весь период пандемии в Индии было зафиксировано почти 32 млн случаев заражения коронавирусом и более 428 тыс. смертей от заболевания. Страна является второй по общему числу случаев COVID-19 в мире.

Хроника коронавируса. Август.

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В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 10 августа 2021 годаПандемия коронавируса
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