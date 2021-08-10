Петербург обогнал Москву по суточному COVID-приросту

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 378 случаев, и это минимальное значение с конца июня.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ. Наибольший прирост зафиксирован в Санкт-Петербурге - 1 811 новых заболевших. В Москве выявлено 1 639 новых случаев.

В Московской области 1309 новых заболевших за сутки.

За сутки в стране умерли за сутки 792 пациента. Наибольшее количество скончавшихся в Москве - 61, в Санкт-Петербурге - 49. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 166 442.

Поправились и выписаны 5,788 млн пациентов в России, в том числе 18 729 за минувшие сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 491 288 случаев коронавирусной инфекции.