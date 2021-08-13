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Число жертв наводнений в Турции выросло до 38 человек

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Наводнения на севере Турции привели к гибели по меньшей мере 38 человек, сообщает в пятницу телеканал TRT.

Продолжаются поиски людей, пропавших без вести.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу посетил районы, которые сильнее всего пострадали от наводнения.

"Мы на государственном уровне сделаем все, что в наших силах, и восстанем из пепла", - заявил Эрдоган.

"Мы не сможем вернуть людей, которых мы потеряли, но у нашего государства есть средства и силы, чтобы выплатить компенсации тем, кто потерял близких", - добавил турецкий лидер.

По прогнозам синоптиков, дожди на севере Турции продлятся до конца недели.

Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветряной и сухой погоды. Однако, по состоянию на пятницу, все очаги возгорания удалось взять под контроль.

В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и схода оползней погибли шесть человек.

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