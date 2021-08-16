МИД Казахстана опроверг прибытие в страну президента Афганистана Гани

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президента Афганистана Ашрафа Гани нет на территории Казахстана, заявили "Интерфаксу" в казахском МИД.

Ранее с аналогичным заявлением выступил МИД Таджикистана.

15 августа талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) взяли Кабул. Сообщалось, что Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. По данным СМИ, он перебрался в одну из стран Центральной Азии.

В пресс-службе МИД также сообщили, что в Афганистане граждан Казахстана не осталось, по крайней мере, тех, о ком было известно дипломатам. В Кабуле остаются сотрудники посольства в ограниченном составе, в том числе посол.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что эвакуировать всех дипломатов из Афганистана не планируют.

В воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что посольство Казахстана продолжает функционировать в Кабуле в ограниченном составе, принимаются меры по обеспечению безопасности персонала.