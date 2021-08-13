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Запуск космического корабля Starliner к МКС отложили как минимум до сентября

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американская компания Boeing отложила запуск космического корабля Starliner к международной космической станции как минимум до сентября, сообщил представитель Boeing во время брифинга.

"Мы не будем запускать корабль в августе, но не потому, что мы не пытались, команда провела множество проверок и попыток решить проблему, то, что они делали - невероятно", - сказал представитель.

Ранее стало известно, что Boeing демонтирует космический корабль CST-100 Starliner с ракеты-носителя Atlas V и вернет его в сборочный цех для устранения неполадок

Представитель компании Boeing во время брифинга сообщил, что неполадки, ставшие причиной переноса пуска корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), вероятно, вызваны коррозией клапанов, возникшей из-за протекания окислителя.

Компания, как сообщалось, обнаружила проблемы с 13 клапанами подачи окислителя в двигатели Starliner. На данный момент специалисты, проведя тепловые и электрические процедуры, смогли восстановить работу девяти из них.

Ранее планировалось, что CST-100 Starliner отправится к МКС)30 июля, где пристыкуется к переднему порту модулю Harmony, однако из-за расследования инцидента с российским модулем "Наука" (на котором 29 июля самопроизвольно включились двигатели и развернули станцию на 45 градусов), запуск был перенесен на 3 августа.

Однако 3 августа, во время предполетных проверок работы систем корабля, специалисты Boeing выявили, что клапаны двигательной системы Starliner не открываются так, как должны, из-за чего пришлось отменить запуск за три часа до старта.

Boeing Starliner

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