Экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев сообщил, что находится на свободе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев был отпущен из-под стражи и вернулся домой после допроса. Об этом сообщил он сам на своей странице в Facebook.

"Я нахожусь дома, на свободе. С меня взята подписка о неразглашении ...", - сообщил он в четверг в ходе стрима, ссылку на который опубликовал в Facebook.

Он также заверил, что не собирается покидать Белоруссию, и уточнил, что все действия с ним в ходе обыска, задержания и допроса проводились очень корректно со стороны правоохранителей.

Утром 12 августа незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Андрея Дмитриева, который является сопредседателем "Говори правду" и делегатом платформы "Сход".

Как сообщали правозащитники, в среду в Белоруссии прошли обыски у делегатов "Схода". Известно о задержаниях делегатов. К примеру, задержан бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" было зарегистрировано в Белоруссии в мае 2017 года. 13 июля стало известно о том, что Минюст начал внеплановую проверку деятельности объединения.

"Говори правду" - кампания в Белоруссии, начатая в начале 2010 года. Она стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев. Активист кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты на выборах 2015 года.

Дмитриев стал кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2020 года.