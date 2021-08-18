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Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Меркель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду сообщил, что планирует провести на этой неделе переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает агентство "Анадолу".

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"Президент Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Меркель в конце этой недели", - говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что уходящая с поста канцлера Меркель 20 августа посетит Россию, ожидается, что одной из тем на ее переговорах с Путиным станет Афганистан.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Ангела Меркель

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