Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Меркель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду сообщил, что планирует провести на этой неделе переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает агентство "Анадолу".

"Президент Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Меркель в конце этой недели", - говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что уходящая с поста канцлера Меркель 20 августа посетит Россию, ожидается, что одной из тем на ее переговорах с Путиным станет Афганистан.