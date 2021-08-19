Патрушев заявил, что афганские террористы будут действовать в других странах

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Действующие на территории Афганистана террористические группировки будут пытаться перенести активность в другие страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"На его земле себя вольготно чувствуют "Аль-Каида", "ИГИЛ", "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещенные РФ террористические организации) и другие террористические группировки, которые рассматривают афганскую территорию в качестве базы для последующего переноса активности в государства Центральной Азии, в китайский Синьцзян, на север Ирана, в направлении Индии, создавая в этих государствах "спящие ячейки", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

Он заявил, что США за время операции в Афганистане не смогли решить проблему терроризма и производства героина.

"Реально же за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы", - сказал он.

"Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз", - заявил Патрушев.

"По самым скромным и явно заниженным оценкам, за 20 лет в Афганистане погибло свыше 40 тысяч мирных граждан, не считая десятков тысяч убитых бойцов правительственных сил. Таков результат вмешательства США во внутренние дела других стран", - сказал он.

"Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию, спецслужбы. Морально и психологически разложенные вооруженные силы сдавались без боя. Тратив огромные суммы на содержание своих войск, США при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия. Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад", - сказал Патрушев.

По его словам, операция в Афганистане была выгодна военным и оборонно-промышленному комплексу США.

"В том числе лично обогатились американские военные, через руки которых проходили миллиардные транши афганской армии. Напомню, только на обучение ее состава потрачено около 90 миллиардов долларов. При этом информация о хищениях умалчивается", - сказал Патрушев.

"Сверхприбыли получил военно-промышленный комплекс и так называемые частные подрядчики. США даже не потрудились вывезти из страны огромное количество оружия и военного имущества, а просто бросили его", - заявил он.

Талибы ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.