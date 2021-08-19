Привитые при штамме "дельта" могут носить то же количество вируса, что и невакцинированные

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лица, полностью вакцинированные от COVID-19, в случае инфицирования штаммом "дельта" могут стать переносчиками такого же объема вирусных частиц, что и люди, которые не прививались. Об этом сообщает в четверг издание The Guardian со ссылкой на предварительные результаты исследования британских специалистов.

В то же время исследование, проведенное Оксфордским университетом, Минздравом Великобритании и Национальной статистической службой, показывает, что у полностью вакцинированных меньше риск заразиться коронавирусом.

"Мы все еще не знаем, в какой степени (вирус - ИФ) может передаваться от человека, кто был инфицирован COVID-19 после вакцинации; к примеру, у них может быть более короткое время высокий уровень содержания вируса", - заявила профессор медицинской статистики и эпидемиологии Оксфордского университета Сара Уокер.

"Но тот факт, что эти (уже вакцинированные люди тоже - ИФ) могут иметь высокий уровень содержания вируса, предполагает, что все еще не вакцинированные могут быть не столь сильно защищены от варианта "дельта", как мы надеялись", - подчеркнула она.

Также исследователи определили, что две дозы вакцины Pfizer/BioNTech примерно на 15% эффективнее препарата AstraZeneca, если речь идет о первоначальной защите от инфицирования. Однако уровень защиты у Pfizer/BioNTech убывает быстрее, чем после двух доз AstraZeneca, а спустя четыре - пять месяцев степень защиты у обоих препаратов сравнительно одинаковый.

В свою очередь доктор Коэн Поуэлс из Оксфордского университета, комментируя результаты исследования, отметил, что привитые от COVID-19 все еще могут заражать коронавирусом других лиц, и в результате задача добиться коллективного иммунитета в обществе становится еще более затруднительной.

Однако, указывает The Guardian, многочисленные данные свидетельствуют, что вакцинация дает значительную защиту от такого протекания болезни, которая приводит к госпитализации и смерти.

Между тем, отмечает The Guardian, в Великобритании, где идет вакцинационная кампания, наблюдается медленный рост количества положительных тестов на коронавирус, госпитализаций и летальных исходов. Так, за семь дней до 18 августа было выявлено 211 238 случаев коронавируса – на 7,6% выше, чем за предыдущий аналогичный период. За это время зафиксировали 655 смертей – на 7,9% больше прежнего периода; а также 5 623 госпитализаций – рост на 4,3%.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 6,35 млн заражений, более 131,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,9 млн человек выздоровели.