Британия совершит последний рейс в Кабул 24 августа для эвакуации своих подданных

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Последний рейс в Кабул для эвакуации подданных Великобритании и подлежащих вывозу афганцев Лондон планирует совершить во вторник следующей недели, чтобы уложиться в объявленные ранее президентом США сроки вывода американских войск - 31 августа, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Один из них предупредил издание, что эта дата еще официально не согласована.

Ранее британский МИД информировал, что с воскресенья прошлой недели из Кабула рейсами в Великобританию были вывезены 1,2 тыс. человек. Для организации эвакуации своих подданных и имеющих на это право афганцев Великобритания работает с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) в Кабуле на "тактическом, практическом уровне", заявил в среду посол Великобритании в Афганистане.

Ранее телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства сообщила, что Британия отправит еще 200 военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности в процессе эвакуации из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев. Таким образом, отмечалось в сообщении, около 900 британских военнослужащих будут патрулировать аэропорт Кабула.