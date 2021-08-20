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В итальянcком медцентре лечат пятерых раненных в аэропорту Кабула

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Итальянский медцентр в Кабуле, учрежденный неправительственной организацией Emergency, вернулся к нормальной работе после двух дней перегрузки, сообщил в твиттере координатор центра Альберто Занин.

"У нас сто коек, из них свободны 20. По меньшей мере пять наших пациентов получили огнестрельные ранения в аэропорту. Хаос там продолжается", - написал он.

Кроме того, по его словам, раненые поступают из близкого к Кабулу уезда Тагаб в провинции Каписа.

"Наши медпункты продолжают принимать раненых, хотя и в меньшем количестве, чем в предыдущие дни. Сегодня мы приняли трех пациентов из Тагаба", - сообщил Занин.

В аэропорту Кабула находятся люди, которые хотят покинуть Афганистан. Аэропорт контролируют американские военные, которые организуют эвакуацию иностранцев и афганцев.

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