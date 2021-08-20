США введут санкции против России, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - США в сентябре введут против России новые санкции за применение химоружия против Алексея Навального, сообщил Госдепартмент.

Дополнительные санкции будут включать "ограничения на импорт определенных типов российского огнестрельного оружия" и боеприпасов. Также они затронут экспорт определенной "ядерной и ракетной продукции и технологий" в соответствии с Законом "О реформе экспортного контроля" 2018 года, ограничивающем экспорт товаров двойного назначения за пределы США.

Новые санкции США введут в связи с законом 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного применения". Они вступят в силу после публикации 7 сентября 2021 года в Федеральном реестре США и будут действовать как минимум 12 месяцев.

Отменить их будет можно только по истечении первого года и при условии, что Россия "предоставит гарантии, что не будет применять химоружие в нарушение международного права, что не готовится к применению химоружия в будущем, и что готова позволить международным инспекторам проверить гарантии, а также, что возместит ущерб Навальному".

Ранее в пятницу Вашингтон ввел за Навального санкции против девяти российских граждан и двух военных институтов. Санкции были введены по согласованию и одновременно с Великобританией.