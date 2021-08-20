23 дипломата в июле предупреждали Госдеп о скором крахе власти в Афганистане

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Примерно два десятка американских дипломатов, работавших в Афганистане, в июле предупреждали госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что талибы могут взять власть в Кабуле вскоре после вывода иностранных военных, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, эти дипломаты в телеграммах подробно описывали успехи талибов и перечисляли захваченные ими территории, также рекомендовали активизировать подготовку к эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

Они также призывали Госдепартамент начать собирать и сводить в списки данные о переводчиках-афганцах и о других афганских гражданах, которые сотрудничали с силами США в Афганистане и могут на этом основании получить иммигрантские визы, чтобы покинуть страну. Также они призывали Госдеп начать эвакуацию из Афганистана не позднее 1 августа 2021 года.

По данным The Wall Street Journal, под телеграммой поставили подписи 23 дипломата, ее получили Блинкен и директор Госдепа по вопросам планирования Салман Ахмад.

Президент США Джо Байден 20 августа в Белом доме заявил, что решения по поводу эвакуации людей из Афганистана и завершению там американского военного присутствия он принимал сам, основывались на "консенсусном мнении" его администрации.

Посольство США 12 августа призвало сограждан срочно покинуть Афганистан, когда талибы стремительно захватывали провинции. 15 августа талибы вошли в Кабул (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Вашингтон направил в Кабул несколько тысяч военнослужащих для организации эвакуации американцев, других иностранцев и помогавших им афганцам, которым грозит преследование.

СМИ сообщали, что в Вашингтоне не ожидали столь быстрого падения власти в Афганистане и недееспособности правительственной армии. По данным The New York Times, в донесениях разведки президенту не было таких прогнозов.

Комитет Палаты представителей по иностранным делам в Конгрессе США пригласил Блинкена выступить и рассказать о миссии по эвакуации. Член Палаты представителей Майкл Маккол заявил, что хотел бы получить показания по данным дипломатам и по остальным предупреждениям о ситуации Афганистане, которые получила американская администрация.

"На протяжении месяцев наши коллеги по обеим сторонам призывали администрацию Байдена эвакуировать многих наших афганских партнеров как можно скорее, пока талибы не нашли и не убили их. Они игнорировали эти призывы. Если эти данные верны, это означает, что администрация умышленно игнорировала эти призывы своих собственных людей, размещенных в Кабуле, и их предупреждения о том, насколько страшной в действительности была ситуация. Члены комитета по иностранным делам должны получить полный брифинг по этим телеграммам и другим предупреждениям, которые президент Байден и госсекретарь Блинкен могли получить до этого душераздирающего кризиса, который они создали. И он нужен нам немедленно", - заявил он.

Байден 20 августа отметил, что продолжается оценка численности граждан США, остающихся в Афганистане, и подлежащих эвакуации афганцев.