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23 дипломата в июле предупреждали Госдеп о скором крахе власти в Афганистане

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Примерно два десятка американских дипломатов, работавших в Афганистане, в июле предупреждали госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что талибы могут взять власть в Кабуле вскоре после вывода иностранных военных, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, эти дипломаты в телеграммах подробно описывали успехи талибов и перечисляли захваченные ими территории, также рекомендовали активизировать подготовку к эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

Они также призывали Госдепартамент начать собирать и сводить в списки данные о переводчиках-афганцах и о других афганских гражданах, которые сотрудничали с силами США в Афганистане и могут на этом основании получить иммигрантские визы, чтобы покинуть страну. Также они призывали Госдеп начать эвакуацию из Афганистана не позднее 1 августа 2021 года.

По данным The Wall Street Journal, под телеграммой поставили подписи 23 дипломата, ее получили Блинкен и директор Госдепа по вопросам планирования Салман Ахмад.

Президент США Джо Байден 20 августа в Белом доме заявил, что решения по поводу эвакуации людей из Афганистана и завершению там американского военного присутствия он принимал сам, основывались на "консенсусном мнении" его администрации.

Посольство США 12 августа призвало сограждан срочно покинуть Афганистан, когда талибы стремительно захватывали провинции. 15 августа талибы вошли в Кабул (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Вашингтон направил в Кабул несколько тысяч военнослужащих для организации эвакуации американцев, других иностранцев и помогавших им афганцам, которым грозит преследование.

СМИ сообщали, что в Вашингтоне не ожидали столь быстрого падения власти в Афганистане и недееспособности правительственной армии. По данным The New York Times, в донесениях разведки президенту не было таких прогнозов.

Комитет Палаты представителей по иностранным делам в Конгрессе США пригласил Блинкена выступить и рассказать о миссии по эвакуации. Член Палаты представителей Майкл Маккол заявил, что хотел бы получить показания по данным дипломатам и по остальным предупреждениям о ситуации Афганистане, которые получила американская администрация.

"На протяжении месяцев наши коллеги по обеим сторонам призывали администрацию Байдена эвакуировать многих наших афганских партнеров как можно скорее, пока талибы не нашли и не убили их. Они игнорировали эти призывы. Если эти данные верны, это означает, что администрация умышленно игнорировала эти призывы своих собственных людей, размещенных в Кабуле, и их предупреждения о том, насколько страшной в действительности была ситуация. Члены комитета по иностранным делам должны получить полный брифинг по этим телеграммам и другим предупреждениям, которые президент Байден и госсекретарь Блинкен могли получить до этого душераздирающего кризиса, который они создали. И он нужен нам немедленно", - заявил он.

Байден 20 августа отметил, что продолжается оценка численности граждан США, остающихся в Афганистане, и подлежащих эвакуации афганцев.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 20 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Госдепартамент Энтони Блинкен Джо Байден Конгресс Майкл Маккол Афганистан Кабул Талибан

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