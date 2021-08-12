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Посольство США призвало американских граждан срочно покинуть Афганистан

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Посольство США в Афганистане в четверг рекомендовало американским гражданам незамедлительно покинуть страну, используя возможности имеющихся коммерческих рейсов.

"Американское посольство предупреждает граждан США о необходимости срочно покинуть Афганистан на доступных коммерческих рейсах. Если в настоящее время вы не можете позволить себе приобрести билет на самолет, свяжитесь с посольством США в Кабуле, чтобы получить кредит на репатриацию. Если вы американский гражданин и ожидаете иммиграционную визу для супруги/супруга или ребенка, незамедлительно свяжитесь с нами", - говорится в сообщении посольства.

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"С учетом сокращенного количества персонала, возможность оказания помощи, которую может предоставить посольство гражданам США, крайне ограничена, даже в пределах Кабула", - отмечается в документе.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось. Президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.

В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы (боевики запрещенной в России организации движение "Талибан") за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление.

Афганистан США

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