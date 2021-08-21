Что случилось этой ночью: суббота, 21 августа

Реакция посла РФ на новые санкции США, перенос запуска "Союза" с британскими спутниками, выход Медведева и Рублева в полуфинал турнира в Цинциннати

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден подписал указ, позволяющий администрации США вводить санкции против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей. В указе говорится, что он разрешит принимать дополнительные меры "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей России".

- Посол РФ в США прокомментировал новые антироссийские санкции Вашингтона. По мнению Анатолия Антонова, ограничительные меры по делу Алексея Навального введены под "абсолютно надуманным предлогом". Санкции против "Северного потока 2" он посчитал попыткой США "получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий" в нарушение международного права.

- Пьяный житель Смоленской области из окна открыл стрельбу по прохожим. Перед этим он поругался со своим знакомым и несколько раз выстрелил в него. Раненый госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

- Запуск "Союза-2.1б" с британскими спутниками OneWeb вновь отложили на сутки. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, запуск был отложен "по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений".

- Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся в полуфинале турнира ATP Masters 1000 в Цинциннати. В пятницу Медведев в матче 1/4 финала переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, Рублев взял верх над французом Бенуа Пером. Полуфинал между Медведевым и Рублевым пройдет в субботу.