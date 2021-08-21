Против стрелявшего из окна жителя Смоленской области возбуждено дело

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело против жителя города Ельня, открывшего стрельбу по знакомому, сообщает СУ СКР по Смоленской области.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По предварительным данным следствия, в пятницу вечером между 59-летним мужчиной и его приятелем произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый взял огнестрельное оружие и выстрелил в знакомого, ранив его в живот, спину и руки. После мужчина закрылся у себя дома с оружием.

Подозреваемого удалось задержать при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что пьяный житель Ельни в Смоленской области стреляет из окна дома по улице. Собеседник агентства уточнил, что сначала мужчина "повздорил" со знакомым и выстрелил в него, после чего открыл огонь из окна по улице.

Раненый госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, добавил источник.