Пьяный житель Смоленской области из окна открыл стрельбу по прохожим

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пьяный житель Ельни (Смоленская область) стреляет из окна дома по улице, один человек тяжело ранен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина злоупотребил алкоголем, повздорил со знакомым и несколько раз выстрелил в него. Затем открыл стрельбу из окна дома по улице", - сказал собеседник агентства.

Раненый госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, добавил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.