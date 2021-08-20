Запуск "Союза" с британскими спутниками OneWeb вновь отложили на сутки

Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" на стартовый комплекс Фото: ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb повторно отложили на сутки по просьбе иностранного заказчика, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На Байконуре перенос пуска РКН (ракеты космического назначения - ИФ) на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений", - написал Рогозин в своем телеграме.

"Ракета-носитель, разгонный блок и космические аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии. Стартовый комплекс приводится в исходное состояние", - сообщили в "Роскосмосе".

Первоначально запуск ракеты был запланирован на 20 августа 01:23 (мск), но за несколько секунд до старта пуск был перенесен. По словам диктора трансляции, перенос был связан с автоматической отменой предстартовой подготовки. Впоследствии "Роскосмос" назначил новую дату пуска - 21 августа 01:18 (мск).

Предыдущий запуск прошел 1 июля с космодрома "Восточный" - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 254 единиц.

В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.