Что случилось этой ночью: понедельник, 23 августа

Переброска талибов в провинцию Панджшер, взрыв на нефтедобывающей платформе KU-Alfa, жертвы наводнения в штате Теннесси

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Талибы сообщили о переброске бойцов для захвата провинции Панджшер. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило, что несколько сотен его бойцов выдвинулись к провинции Панджшер, так как "местные власти отказались мирно передать контроль". Панджшер - одна из последних территорий Афганистана, на которой не признают власть талибов. Ранее сообщалось, что лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" заявил, что готов и к переговорам, и "к тому, чтобы защищаться до последнего".

- Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и других российских компаний. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", изданий "Московский комсомолец" и других российских ресурсов.

- Олег Меньшиков покинул должность директора театра Ермоловой. Об этом заявил новый руководитель театра Сергей Кузоятов. Также он сообщил о том, что Меньшиков пытался "до последнего отстаивать своих актеров" и сложил с себя полномочия до скандала с увольнениями.

- В Мексиканском заливе на нефтедобывающей платформе произошел взрыв. На платформе KU-Alfa компании Pemex около штата Кампече произошел взрыв и пожар. В результате аварии пострадали пять человек. Все они с ожогами эвакуированы в медицинское учреждение. Пожар на платформе взят под контроль в 16:30 по местному времени воскресенья (00:30 мск понедельника). Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.

- Количество жертв наводнения в штате Теннесси увеличилось до 21. Без вести пропали 20 человек. После рекордного количества осадков по всему штату размыты дороги, отмечаются перебои с электроснабжением и мобильной связью.