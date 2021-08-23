При аварии на мексиканской нефтяной платформе пострадали шесть человек

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Не менее шести человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе в результате взрыва и последующего пожара, сообщили мексиканские СМИ, ссылаясь на источники.

Платформа принадлежит компании Petroleos Mexicanos (Pemex) и размещена в южной части Мексиканского залива недалеко от штата Кампече.

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре на платформе KU-Alfa. О причинах аварии не сообщается, компания пока не выступила с официальным заявлением, однако факт взрыва и пожара на платформе на условиях анонимности подтвердили журналистам источники из числа ее сотрудников.

В начале июля утечка газа на подводном трубопроводе Pemex в Мексиканском заливе вызвала пожар. Огонь был виден над водой у берегов города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече, Мексика). По предварительным данным, причиной пожара стала утечка углеводорода на глубине 78 метров из регулирующего клапана между платформами. Причиной возгорания позже назвали молнию.