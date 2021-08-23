В Мексиканском заливе на нефтедобывающей платформе произошел взрыв

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На платформе KU-Alfa компании Pemex возле штата Кампече произошел взрыв и пожар, передает издание Codigo Veracruz.

Сообщается, что инцидент в Мексиканском заливе произошел в центре распределения газа и сырой нефти на другие нефтяные объекты еще в субботу, но известно о нем стало только в ночь на понедельник. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Reportan una explosión de la plataforma KU-Alfa en la sonda de Campeche



Se informa que el siniestro ocurre en un centro de distribución de gas y crudo a otras instalaciones petrolíferas.#Pemex #Explosión #KUAlfa @Pemexhttps://t.co/pXCJJjalPO pic.twitter.com/y56zYS9Uom — Código Veracruz (@codigoveracruz) August 22, 2021

Нефтяная установка является частью комплекса Ku-Maloop Zaap. Платформа была в эксплуатации на момент происшествия. На появившихся в сети фотографиях с места происшествия можно увидеть высокий столб черного дыма над платформой.

Морская платформа Ku-Alpha действует в составе одного из крупнейших мексиканских месторождений. В начале июля утечка газа на подводном трубопроводе Pemex в Мексиканском заливе вызвала пожар. Причиной возгорания назвали молнию.