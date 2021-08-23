Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Мексиканском заливе на нефтедобывающей платформе произошел взрыв

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На платформе KU-Alfa компании Pemex возле штата Кампече произошел взрыв и пожар, передает издание Codigo Veracruz.

Сообщается, что инцидент в Мексиканском заливе произошел в центре распределения газа и сырой нефти на другие нефтяные объекты еще в субботу, но известно о нем стало только в ночь на понедельник. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Нефтяная установка является частью комплекса Ku-Maloop Zaap. Платформа была в эксплуатации на момент происшествия. На появившихся в сети фотографиях с места происшествия можно увидеть высокий столб черного дыма над платформой.

Морская платформа Ku-Alpha действует в составе одного из крупнейших мексиканских месторождений. В начале июля утечка газа на подводном трубопроводе Pemex в Мексиканском заливе вызвала пожар. Причиной возгорания назвали молнию.

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнения в штате Теннесси возросло до 16 человек

Число жертв наводнения в штате Теннесси возросло до 16 человек
Афганистан во власти талибов

Байден заявил, что РФ и Китай не рады уходу США из Афганистана

Афганистан во власти талибов

Байден назвал "неизбежностью" страдания людей в аэропорту Кабула

Афганистан во власти талибов

В Германии прошли акции с требованием дать убежище афганским беженцам

В Германии прошли акции с требованием дать убежище афганским беженцам

Тропический шторм "Генри" обрушился на побережье Род-Айленда

Афганистан во власти талибов

Талибы сообщили о переброске бойцов для захвата провинции Панджшер

Талибы сообщили о переброске бойцов для захвата провинции Панджшер

Россия и ЕС начали обсуждать углеродный налог

Афганистан во власти талибов

Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ

Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ

Меркель предупредила о санкциях при использовании "Северного потока 2" как оружия

Афганистан во власти талибов

В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне

В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');