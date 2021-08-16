Лукашенко допустил сбой в работе транспорта из-за санкций

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил чиновникам правительства, что стрна является транзитной, и потребовал, чтобы они обеспечили нормальную работу транспортной отрасли, несмотря на санкции. Его цитирует "БелТА".

"Конечно, может быть какой-то сбой. Но он должен быть кратковременным. И, наверное, должен уже закончиться. Потому что все мы понимали, что они нас в покое не оставят и будут все время этими санкциями подпитывать, образно говоря. Как складывается сейчас ситуация? И если есть какие-то проблемы, какие пути выхода вы видите из этого положения?" - спросил президент у вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко.

Чиновники пришли к нему с докладом.

Президент напомнил им, что "эти безумцы" начали "душить" авиакомпанию "Белавиа". Он спросил у них, как складываются дела у компании и как в целом живет транспортный комплекс страны.

Кроме того, он потребовал доложить о проработке альтернативных схем поставок белорусской продукции за рубеж.

Авраменко доложил президенту о ситуации с экспортом транспортных услуг. "За первое полугодие экспорт транспортных услуг вырос на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил $2 млрд. По году мы ориентируемся где-то в районе $4 млрд. Почти половина (44,5%) всех услуг по стране - транспортные услуги", - сказал он.

Министр также отметил улучшение всех финансовых показателей в отрасли. Так, выручка увеличилась на 20,3%, рентабельность продаж - на 1,7 процентного пункта. Затраты на производство и реализацию продукции снизились на 2%.

В конце мая-начале июня ЕС и ряд других стран закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство. Кроме того, самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Это произошло после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. С борта был снят белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России София Сапега.

Из-за этого "Белавиа" потеряла две трети направлений.

Ранее Лукашенко заявлял, что готов ограничить транзит наземного транспорта по территории Белоруссии в ответ на усиление санкций.