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Азербайджан оценил потери Армении осенью в Карабахе в 7-8 тыс. человек

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона в ходе второй Карабахской войны осенью 2020 года потеряла как минимум 7-8 тысяч человек.

При этом Алиев отметил, что потери Азербайджана в Карабахе осенью 2020 года составили около 3 тыс. человек.

"Потеря почти 3 тыс. человек, конечно, большая трагедия для нас. Армения, например, до сих пор не раскрывает своих потерь. Согласно имеющимся у нас данным, данным экспертов, которые, я знаю, являются независимыми, их (армян - ИФ) потери составляют как минимум, 7-8 тыс. человек", - сказал Алиев в среду, выступая на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидов войны.

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В то же время президент подчеркнул, что реальные потери армянской стороны больше этой цифры.

По его словам, план Азербайджана во второй Карабахской войне были полностью выполнен. При этом одной из основных задач в ходе боевых действий осенью 2020 года было минимизировать потери среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана.

"Мы также должны понимать, что война, которую мы вели, могла повлечь за собой еще больше потерь. Во-первых, контратакующая сторона, как правило, несет больше потерь - в лучшем случае в три-четыре раза больше обороняющейся стороны. Военные лучше знают об этом. С другой стороны, рельеф территорий (в Карабахе - ИФ) был очень невыгодным для нас, противник, наоборот, находился в выгодном положении. Они владели всеми стратегическими высотами. Возведенные за 30 лет укрепления, шесть линий обороны и инженерные работы давали им большое преимущество. Враг полагал, что мы никогда не пройдем эти линии обороны, укрепления, горы. Но они обманулись в своих ожиданиях, сильно обманулись, допустили ошибку", - отметил Алиев.

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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