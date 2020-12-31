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В НКР сообщили об обнаруженных в Карабахе 1,1 тыс. погибших

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Тела более 1 135 погибших найдены в Нагорном Карабахе в период с 13 ноября по 30 декабря после заявления о прекращении огня в зоне конфликта, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Поисковые работы продолжаются.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

Ранее Минобороны НКР сообщало, что в ходе вооруженного конфликта погибли 2007 военнослужащих Армии обороны непризнанного Карабаха.

11 декабря министерство здравоохранения Армении сообщило о 2 тыс. 996 погибших военнослужащих непризнанного Карабаха. По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства НКР.

Хроника 27 сентября – 31 декабря 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
НКР Карабах Нагорный Карабах

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