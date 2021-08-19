Власти Пакистана выпустили из тюрьмы муллу, оппозиционного "Талибану"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство Пакистана освободило из тюрьмы лидера оппозиционной группировки движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) муллу Мухаммада Расула, сообщило в четверг афганское информационное агентство Pajhwok.

Летом 2015 года, когда официально было объявлено о смерти основателя и лидера движения "Талибан" муллы Мухаммад Умара, один из его заместителей мулла Ахтар Мансур объявил себя преемником.

С этим не согласились ряд лидеров движения, в том числе мулла Мухаммад Расул, который возглавил оппозиционную группу. В марте 20016 года Расул был арестован пакистанскими властями. Чуть позже, 22 мая Мансур был убит ударом с американских беспилотников.

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.