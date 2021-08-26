Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что случилось этой ночью: четверг, 26 августа

Прибытие эвакуированных из Афганистана в Москву, результаты исследования о "Спутнике V", участники основной стадии Лиги чемпионов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Все российские самолеты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Москву. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились Ил-62 и три Ил-76. Таким образом, все четыре самолета, отправившиеся ранее в Афганистан, вернулись в РФ.

- РФПИ заявил о постепенном усилении защиты от COVID-19 после вакцины "Спутник V". Согласно наблюдениям аргентинских ученых, результаты показали усиление защиты от коронавирусной инфекции в течение 6 месяцев после получения российской вакцины.

- МВД увеличило награду за помощь в розыске сбежавшего Мавриди до 1,5 млн руб. Ранее в начале августа МВД объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в розыске Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в Московской области. Как сообщалось, в ночь на 6 августа из ИВС МВД по городу Истра совершили побег из-под стражи пятеро арестантов, которые, по версии СКР, открутили замки дверей гаечным ключом.

- Посол РФ заявил, что талибы открыты к участию России в экономике Афганистана. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов также сообщил, что талибы "заинтересованы в мирной границе со Средней Азией, чтобы налаживать торговлю, и чтобы налаживать экономическое сотрудничество". В том числе транспортные и энергетические проекты.

- Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников. Президент США во время совещания по кибербезопасности отметил, что уже есть информация, где находятся злоумышленники и кто они. Он добавил, что во время саммита в Женеве, прошедшего в июне, обозначил Путину свои ожидания.

- Определились участники основной стадии Лиги чемпионов. Россию представит петербургский футбольный клуб "Зенит". Серебряный призер Российской премьер-лиги московский "Спартак" участвовал в квалификационной стадии, но не прошел ее.

Новости
Афганистан во власти талибов

Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула

Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула
Афганистан во власти талибов

Великобритания и США предупредили об угрозе безопасности в аэропорту Кабула

Великобритания и США предупредили об угрозе безопасности в аэропорту Кабула
Пандемия коронавируса

В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей

В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей

Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников

Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ назвал три ближайших месяца важными для подготовки к новой пандемии

Афганистан во власти талибов

Бельгия прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула

Пандемия коронавируса

Губернатор Нью-Йорка заявила о занижении числа жертв COVID-19 на 12 тыс. человек

Губернатор Нью-Йорка заявила о занижении числа жертв COVID-19 на 12 тыс. человек
Пандемия коронавируса

РФПИ заявил о постепенном усилении защиты от COVID-19 после вакцины "Спутник V"

РФПИ заявил о постепенном усилении защиты от COVID-19 после вакцины "Спутник V"
Афганистан во власти талибов

Посол РФ заявил, что талибы открыты к участию России в экономике Афганистана

Китай попросил ВОЗ расследовать работу нескольких лабораторий США

Китай попросил ВОЗ расследовать работу нескольких лабораторий США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');