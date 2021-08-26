Что случилось этой ночью: четверг, 26 августа

Прибытие эвакуированных из Афганистана в Москву, результаты исследования о "Спутнике V", участники основной стадии Лиги чемпионов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Все российские самолеты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Москву. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились Ил-62 и три Ил-76. Таким образом, все четыре самолета, отправившиеся ранее в Афганистан, вернулись в РФ.

- РФПИ заявил о постепенном усилении защиты от COVID-19 после вакцины "Спутник V". Согласно наблюдениям аргентинских ученых, результаты показали усиление защиты от коронавирусной инфекции в течение 6 месяцев после получения российской вакцины.

- МВД увеличило награду за помощь в розыске сбежавшего Мавриди до 1,5 млн руб. Ранее в начале августа МВД объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в розыске Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в Московской области. Как сообщалось, в ночь на 6 августа из ИВС МВД по городу Истра совершили побег из-под стражи пятеро арестантов, которые, по версии СКР, открутили замки дверей гаечным ключом.

- Посол РФ заявил, что талибы открыты к участию России в экономике Афганистана. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов также сообщил, что талибы "заинтересованы в мирной границе со Средней Азией, чтобы налаживать торговлю, и чтобы налаживать экономическое сотрудничество". В том числе транспортные и энергетические проекты.

- Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников. Президент США во время совещания по кибербезопасности отметил, что уже есть информация, где находятся злоумышленники и кто они. Он добавил, что во время саммита в Женеве, прошедшего в июне, обозначил Путину свои ожидания.

- Определились участники основной стадии Лиги чемпионов. Россию представит петербургский футбольный клуб "Зенит". Серебряный призер Российской премьер-лиги московский "Спартак" участвовал в квалификационной стадии, но не прошел ее.