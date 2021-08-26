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Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников

Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме 25 августа 2021 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил во время совещания по кибербезопасности, что ожидает от президента РФ Владимира Путина принятия мер в отношении распространителей вирусов-вымогателей.

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Байден отметил, что уже есть информация, где находятся злоумышленники и кто они. Президент США также отметил, что во время саммита в Женеве, прошедшего в июне, обозначил господину Путину свои ожидания.

"И могу добавить, что во время саммита с Владимиром Путиным я дал понять ему: мы ожидаем, что он привлечет к ответственности (киберпреступников - ИФ), потому что известно, кто они и где они", - сказал он.

После нападений хакеров на инфраструктурные объекты в США в частности на трубопровод Colonial Pipeline и системы, принадлежащие министерству финансов США, Белый дом заявил, что атаки совершаются с территории России.

На саммите в Женеве 16 июня президент США Джо Байден передал президенту России Владимиру Путину список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Путин заявлял, что стороны договорились о начале консультаций по кибербезопасности. Путин и Байден договорились начать консультации по кибербезопасности. При этом президент России отметил, что страна отвечает на запросы США в связи с кибератаками, в то время как 80 российских запросов остаются без ответа.

Джо Байден США Владимир Путин

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