Посол РФ сообщил о гибели порядка 50 человек в аэропорту Кабула

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Порядка 50 человек погибло в аэропорту Кабула за последние дни, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"В кабульском аэропорту бардак, американцы там не могут реально ничего обеспечить, у них там жертвы, порядка 50 погибло человек обычных", - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам посла, из-за ситуации в аэропорту посольство своими силами проводило досмотр и проверку документов граждан, которые были вывезены из страны накануне.

"Во всем этом талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) помогали, обеспечивали, чтобы не было давки, чтобы была организованная очередь, чтобы никто не подходил извне", - добавил Жирнов. Он отметил, что у России состоялось "очень хорошее взаимодействие" с талибами по вывозу российских граждан из страны.