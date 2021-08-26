Медведчук подал новый иск к Украине в ЕСПЧ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины. Об этом сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

"Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ. Первый, как известно, принят к производству Европейским судом и может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время. В этот раз речь идет о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", - написал Кузьмин в фейсбуке.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях против депутата фракции ОПЗЖ Тараса Козака, чем фактически блокировал деятельность связанных с Медведчуком телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK.

СНБО 19 февраля ввел персональные санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования терроризма, 20 февраля Зеленский утвердил их своим указом.

В тот же день СНБО поручил правительству принять меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называл Медведчука одним из бенефициаров СЗН, но в ОПЗЖ заявили, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу. 2 апреля президент Украины заявил о возвращении СЗН в собственность украинского государства.

11 мая Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Медведчук 12 мая приехал в офис генерального прокурора и ознакомился с копией предъявленного ему подозрения. 13 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Вскоре Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на незаконные действия украинской власти, в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования.

30 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука.