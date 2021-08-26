Американские морпехи погибли в результате теракта у аэропорта Кабула

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Не менее четырех служащих Корпуса морской пехоты США погибли в четверг в результате теракта у международного аэропорта Кабула, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным источника, об этом заявил своим сотрудникам посол США в Кабуле Росс Уилсон. Также источник сообщил, что ранения получили трое американских военных.

Позднее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о гибели военнослужащих США, но не указал, о каком числе погибших идет речь.

"Мы можем подтвердить, что некоторое число военнослужащих США было убито сегодня в результате комплексной атаки в аэропорту Кабула. Некоторое число других лечат от ран", - говорится в заявлении Кирби.

Он отметил, что по данным американской стороны, атака привела также к жертвам среди афганцев.

В четверг вечером у аэропорта Кабула произошло по крайней мере два мощных взрыва, сообщается о жертвах и большом количестве пострадавших.