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СМИ сообщили о третьем взрыве в Кабуле

СМИ сообщили о третьем взрыве в Кабуле
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В афганской столице произошел третий за четверг взрыв, сообщает ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев.

По первоначальным данным, в районе Пули-Сухтаб, который также находится недалеко от кабульского аэропорта, на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. После взрыва в районе были слышны звуки перестрелки.

Первые два взрыва произошли близ въезда в аэропорт Кабула и привели к гибели и ранению десятков человек, в том числе - американских военных.

Кроме того, американские СМИ со ссылкой на источник, связанный с Пентагоном, сообщили, что теракт у кабульского аэропорта унес жизни не менее 13 военнослужащих США. Также 20 военных получили ранения, 10 находятся в критическом состоянии.

Ранее телеканалу Fox News стало известно от представителей властей США, что теракт унес жизни, по меньшей мере, 10 американских военных.

По данным сетевых СМИ Афганистана, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Также сообщалось, что один из взрывов близ аэропорта Кабула организовал террорист-смертник.

Кабул Афганистан

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