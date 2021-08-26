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Командование США не смогло подтвердить данные о новых взрывах в Кабуле

При этом американские военные располагают сведениями о подготовке террористами других подобных атак

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - США получали информацию о других атаках в Кабуле, помимо произошедшего возле аэропорта, но пока не проверили эти сведения, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Вечером в четверг СМИ со ссылками на очевидцев сообщили, что в афганской столице произошел третий взрыв.

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"Я не могу подтвердить, что были и другие атаки - в стороне от международного аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал он на брифинге.

Маккензи отметил, что США получают сведения о подготовке новых атак, в том числе с помощью ракет и автомобилей, начиненных взрывчаткой. По его словам, американские военные сообщали об этом представителям "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ), и это позволило предотвратить несколько нападений.

Генерал заверил, что армия США не оставит без ответа теракты в кабульском аэропорту, которые привели к гибели американских военнослужащих.

"Если мы выявим тех, кто стоит за этим, мы будем преследовать их. Сейчас мы плотно работаем над тем, чтобы выяснить, кто стоит за этими нападениями, и мы разработаем действия против них. Мы будем искать их 24 часа семь дней в неделю", - сказал он.

США возлагают ответственность за теракт на террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). По словам Маккензи, американские военные ожидают новых нападений со стороны боевиков ИГ.

"Они будут пытаться продолжать атаки, мы ожидаем это продолжение, готовы к нему", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

Днем 26 августа в Кабуле у аэропорта произошло два мощных взрыва, вечером появились сообщения о новых взрывах. Число жертв оценивается в десятки человек, раненых - более сотни. Среди погибших 12 военных США, еще 15 американских военнослужащих пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

США Афганистан Талибан Исламское государство

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