США подтвердили гибель 12 военных в совершенном ИГ теракте в Кабуле

Еще 15 американских военнослужащих пострадали

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В результате теракта возле аэропорта Кабула погибли 12 военных США, еще 15 американских военнослужащих ранены, сообщил на брифинге Пентагона глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

По его данным, за атакой стоят террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Маккензи рассказал, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у ворот "Эби" аэропорта и у отеля "Бэрон", а после взрыва у ворот боевики ИГ открыли стрельбу по военным и по гражданским лицам.

Генерал добавил, что в результате нападения также погибли и пострадали афганцы: часть из них американцы отправили к самолетам в аэропорт, других забрали в местные больницы. Маккензи пока не смог уточнить число жертв.

Он добавил, что, несмотря на теракт, США продолжают эвакуацию через кабульский аэропорт. Кроме того, американское военное командование не планирует перебрасывать дополнительные силы для защиты аэропорта Кабула. Маккензи пояснил, что на территории аэропорта достаточно сил для выполнения текущих задач. Он также отверг предположение о том, что "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) намеренно не стал препятствовать теракту.

"Они заинтересованы в том, чтобы мы завершили операцию по эвакуации 31 августа", - сказал он, объясняя, почему талибам невыгодно, чтобы атаки террористов тормозили эту американскую спецоперацию.

Он отметил, что США контактируют с "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ) по вопросам защиты подступов к аэропорту.

Днем 26 августа в Кабуле у аэропорта произошло два мощных взрыва, вечером появились сообщения о новых взрывах. Число жертв оценивается в десятки человек, раненых - более сотни. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".